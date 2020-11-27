Правительство Хорватии решило усилить карантинные ограничения. Причиной стал стремительный рост больных COVID-19.

Новые ограничения в стране будут действовать с 28 ноября 2020 года и продлятся минимум 3 недели. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

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Поводом для усиления карантинных ограничений стало рекордное количество больных коронавирусом. В частности, в течение суток 26 ноября зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания.

Что запретят в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что временно прекратят работу рестораны, казино, залы игровых автоматов, фитнес-клубы и спортзалы. Также в стране не будут проводить спортивные мероприятия, кроме тренировок на высоком профессиональном уровне.

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В то же время на публичных мероприятиях смогут находиться не более 25 человек. При этом они должны заканчиваться не позднее 22:00. Также в стране ограничат проведение свадеб и ярмарок.

Для проведения собраний, разрешенных каждому человеку, должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров площади,

– говорится в сообщении.

Прекратят работу также курсы и кружки, которые не имеют возможности работать дистанционно. Однако в автошколах можно будет посещать практические занятия.

Люди также должны носить защитные маски на открытом воздухе, если у них нет возможности придерживаться расстояния в 1,5 метра.

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В общественном транспорте занятыми могут быть не более 40% мест. Водители и пассажиры должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

В то же время магазины и торговые центры не будут прекращать работу. Однако их работники должны часто дезинфицировать помещения, носить маски и соблюдать необходимую дистанцию. Также можно будет посещать кинотеатры, но потреблять пищу во время сеансов запрещено.

Справка. С начала пандемии в Хорватии зафиксировали более 120 тысяч больных COVID-19. По состоянию на 27 ноября 2020 года выздоровели 95 698 человек. Однако умерли более 1 600 человек.