Правительство Хорватии усилит карантин: что запретят в стране
Правительство Хорватии решило усилить карантинные ограничения. Причиной стал стремительный рост больных COVID-19.
Новые ограничения в стране будут действовать с 28 ноября 2020 года и продлятся минимум 3 недели. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
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Поводом для усиления карантинных ограничений стало рекордное количество больных коронавирусом. В частности, в течение суток 26 ноября зафиксировали более 4 тысяч случаев заболевания.
Что запретят в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что временно прекратят работу рестораны, казино, залы игровых автоматов, фитнес-клубы и спортзалы. Также в стране не будут проводить спортивные мероприятия, кроме тренировок на высоком профессиональном уровне.
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В то же время на публичных мероприятиях смогут находиться не более 25 человек. При этом они должны заканчиваться не позднее 22:00. Также в стране ограничат проведение свадеб и ярмарок.
Для проведения собраний, разрешенных каждому человеку, должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров площади,
– говорится в сообщении.
Прекратят работу также курсы и кружки, которые не имеют возможности работать дистанционно. Однако в автошколах можно будет посещать практические занятия.
Люди также должны носить защитные маски на открытом воздухе, если у них нет возможности придерживаться расстояния в 1,5 метра.
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В общественном транспорте занятыми могут быть не более 40% мест. Водители и пассажиры должны обязательно использовать средства индивидуальной защиты.
В то же время магазины и торговые центры не будут прекращать работу. Однако их работники должны часто дезинфицировать помещения, носить маски и соблюдать необходимую дистанцию. Также можно будет посещать кинотеатры, но потреблять пищу во время сеансов запрещено.
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