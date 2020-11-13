Министерство финансов Кыргызстана открыло 2 счета для пожертвований жителей. Это сделали для выплаты государственного долга и покрытия бюджетных расходов.

Деньги для этого предложено отправлять каждому неравнодушному гражданину, кто искренне стремится внести свой вклад в решении общей проблемы. Об этом сообщили на сайте киргизской службы "Радио Свобода" – "Радио Азаттык".

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Когда открыли первый счет

Первый счет для поддержки бюджета был открыт еще 30 октября 2020 года. Деньги из него пойдут на расходы правительства. Реквизиты второго, на покрытие государственного долга, еще не опубликованы.

Отметим! В 2020 году для возврата кредитов Кыргызстана потребуется 30 миллиардов сомов, в следующем – более 35 миллиардов при условии, что валюта страны не продолжит обесцениваться по отношению к доллару.

Ранее о плане запустить сбор такой помощи сообщал премьер-министр Садир Жапаров, который также выполняет обязанности президента.

Почему счета открыли

Минфин утвердил, что счета открыли в ответ на обращение граждан, которые хотели бы оказать помощь правительству. Дефицит бюджета по итогам 2020 года прогнозируется на уровне 35 миллиардов сомов, это более 400 миллионов долларов. Вместе с тем на 2020 – 2021 годы приходится пик выплаты внешнего долга.

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