Правительство Мальты изменило условия получения так называемых "золотых паспортов". Теперь получить гражданство смогут не более 400 заявителей в год.

Подать заявку на получение гражданства можно будет только по истечении одного – трех лет с момента получения статуса резидента. Об этом сообщила пресс-служба правительства Мальты.

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Новые правила получения паспортов

Согласно новым правилам, срок действия гражданства будет зависеть от размера инвестиций. Претендентам на гражданство для подачи заявки нужно будет пройти тщательную юридическую проверку.

Это новое условие позволит властям Мальты изучить источники капитала инвесторов и риски, связанные с возможным отмыванием денег или другими проблемами. Срок такой проверки не ограничен,

– говорится в сообщении.

Постоянный мониторинг

В течение 5 лет после получения гражданства, Мальта будет проводить постоянный мониторинг в отношении новых владельцев паспортов. Претендентам придется провести минимум год в статусе резидента и пройти проверку.

Отметим! В октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за продажи европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Им грозят санкции.

Кто за этим будет следить

Агентство, которое занималось программой индивидуальных инвесторов, прекратит свое существование в январе 2021 года. Вопросами гражданства будет заниматься новое ведомство – Komunita Malta.

Что такое "золотой паспорт"? Это упрощенная процедура получения гражданства Кипра, который входит в Европейский Союз. Обычным гражданам надо легально прожить 7 лет в этой стране, чтобы претендовать на кипрское гражданство. Иностранцы по ее условиям могут получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику, а также в местный бизнес или недвижимость в размере от 2 миллионов евро.

Какова сумма инвестиций

Ранее власти Мальты заявляли, что инвестиции по новым условиям составят 600 тысяч евро. Однако сейчас сколько нужно вложить денег – не уточняют.