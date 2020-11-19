Украинское правительство планирует перераспределить 50 миллионов евро для будущих вакцин от COVID-19. Эти деньги Украина получила от Европейского инвестбанка.

Миллионы евро были выделены на "Программу развития муниципального транспорта в Украине". Об этом сообщает Правительственный портал.

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Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность,

- говорится в сообщении.

В Минздраве Украины сообщили, что одна доза вакцины от коронавируса будет стоить 7 долларов. Стоимость полноценной прививки (2 дозы) составит 14 долларов. Бесплатно вакцину смогут получить лишь 20% населения.

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