Кабмин может перенаправить 50 миллионов евро на вакцины от СOVID-19: откуда заберут деньги
Украинское правительство планирует перераспределить 50 миллионов евро для будущих вакцин от COVID-19. Эти деньги Украина получила от Европейского инвестбанка.
Миллионы евро были выделены на "Программу развития муниципального транспорта в Украине". Об этом сообщает Правительственный портал.
Заметьте До конца года в Украине COVID-19 будут болеть от 15 до 25 тысяч человек за сутки, – Ганиченко
Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность,
- говорится в сообщении.
В Минздраве Украины сообщили, что одна доза вакцины от коронавируса будет стоить 7 долларов. Стоимость полноценной прививки (2 дозы) составит 14 долларов. Бесплатно вакцину смогут получить лишь 20% населения.
Что известно о коронавирусе в Украине
- 19 ноября Украина установила очередной коронавирусный антирекорд. За сутки 18 ноября COVID-19 обнаружили 13 357 больных.
- Всего с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 583 510 человек.
- Больше всего инфицированных обнаружили в Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.
Поделиться новостью