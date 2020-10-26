Кабинет Министров назначил Ирину Король временной исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Заметим, что ранее, 22 октября, чиновники приняли ряд кадровых решений, касающихся органов градостроительства.

О назначении Король на своей фейсбук-странице сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Ранее Кабмин уволил ряд чиновников органов градостроительства

Король занимала должность заместителя директора департамента – начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.

Решение о ее назначении было принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.

Что этому предшествовало:

Интересно, что вечером 21 октября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

В организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Были проведены более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в их транспорте.

На следующий день, 22 октября, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы ГАСИ Богданом Федоренко. Также было принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Обратите внимание! Еще 13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа:

Государственная сервисная служба градостроительства,

Государственное агентство техрегулирования,

Государственная инспекция градостроительства.

Что известно о ГАСИ и чем инспекция занимается