Правительство назначило Ирину Король временной главой ГАСИ
Кабинет Министров назначил Ирину Король временной исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Заметим, что ранее, 22 октября, чиновники приняли ряд кадровых решений, касающихся органов градостроительства.
О назначении Король на своей фейсбук-странице сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Ранее Кабмин уволил ряд чиновников органов градостроительства
Король занимала должность заместителя директора департамента – начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур ГАСИ.
Решение о ее назначении было принято на внеочередном заседании правительства 26 октября.
Что этому предшествовало:
- Интересно, что вечером 21 октября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.
- В организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Были проведены более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в их транспорте.
- На следующий день, 22 октября, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы ГАСИ Богданом Федоренко. Также было принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.
Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создало три новых органа:
- Государственная сервисная служба градостроительства,
- Государственное агентство техрегулирования,
- Государственная инспекция градостроительства.
Что известно о ГАСИ и чем инспекция занимается
- Государственная архитектурно-строительная инспекция – это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- ГАСИ реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
- Речь идет о таких функциях: архитектурно-строительный контроль, разрешительные и регистрационные функции, лицензирование.