Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает против жесткого карантина в Украине. Правительство должно думать об экономических последствиях закрытия страны.

Хотя коронавирус остался тот же, правительство не может действовать по тому принципу, который был в начале пандемии. Об этом на брифинге 13 октября заявил Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.

Интересно В Минздраве заявили о подготовке экспериментального проекта лечения COVID-19 плазмой крови

Я буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Буду выступать против идеи призвать украинцев массово возвращаться домой,

– подчеркнул Кулеба.

По словам министра, в начале пандемии было много неизведанного. Общество тогда было готово к жестким ограничениям. Однако сейчас правительство такой готовности не наблюдает.

"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел – все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", – заверил Кулеба.

Что о локдауне говорят в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов 12 октября заявил, что будет просить правительство ужесточить карантинные ограничения. В то же время повторный полный локдаун в стране, по словам Степанова, невозможен.

Обратите внимание! По состоянию на 13 октября в Украине 270 587 заразились коронавирусом. За сутки 12 октября количество заболевших увеличилось на 5 133 человека. Больше всего новых больных зафиксировали на Харьковщине – 439.