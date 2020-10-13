Кулеба объяснил, почему в Украине не стоит вводить новый локдаун
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает против жесткого карантина в Украине. Правительство должно думать об экономических последствиях закрытия страны.
Хотя коронавирус остался тот же, правительство не может действовать по тому принципу, который был в начале пандемии. Об этом на брифинге 13 октября заявил Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал.
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Я буду выступать против введения запрета на въезд иностранцам. Буду выступать против идеи призвать украинцев массово возвращаться домой,
– подчеркнул Кулеба.
По словам министра, в начале пандемии было много неизведанного. Общество тогда было готово к жестким ограничениям. Однако сейчас правительство такой готовности не наблюдает.
"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел – все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", – заверил Кулеба.
Что о локдауне говорят в Минздраве
Министр здравоохранения Максим Степанов 12 октября заявил, что будет просить правительство ужесточить карантинные ограничения. В то же время повторный полный локдаун в стране, по словам Степанова, невозможен.