В правительстве оценили результаты карантина выходного дня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, благодаря ограничениям удалось снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

Карантин выходного дня не продлят

Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут, премьер поблагодарил всех, кто с пониманием отнесся к мерам. Об этом информирует 24 канал.

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Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. На конец карантина выходного дня 30 ноября, за прошедшую неделю мы получили на 6 тысяч случаев заболеваний меньше, чем прогнозировали,

– подчеркнул Шмыгаль.

В Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны

Стабилизировалась ситуация в больницах. Это, сказал глава правительства, позволяет снять карантин выходного дня. Итак, в Украине, как на выходные, так и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Сейчас в Кабмине нарабатывают как можно более сбалансированное решение по усилению карантинных ограничений. Шмыгаль заверил, что о решении предупредят за 7 дней до их введения.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее подтвердил, что в Украине таки введут локдаун. Однако сейчас его дата – неизвестна. Есть 2 варианта – в декабре и уже после 2 января.