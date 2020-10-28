Правительство отменило ограничение зарплат для ряда госслужащих
Кабинет Министров Украины отменил ограничения в зарплатах для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Соответствующее постановление 26 октября подписал премьер-министр Денис Шмыгаль после решения Конституционного Суда Украины.
Постановление об отмене ограничений на зарплаты председателям и членам наблюдательных советов опубликовано на правительственном портале.
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Конституционный суд еще в августе 2020 года признал неконституционным ограничение зарплат для государственных служащих и чиновников.
Теперь правительство решило отменить это ограничение до представителей наблюдательных советов. Поэтому уже за октябрь и в последующие месяцы они получат полноценные зарплаты, которые были предусмотрены в контрактах.
Почему и на сколько чиновникам ограничивали зарплаты:
- Такое решение правительство одобрило еще в начале пандемии коронавируса. Деньги с зарплат, как и с целого ряда проектов, пошли на коронавирусный фонд и на сглаживание дефицита бюджета.
- Весной правительство своим решением определило, что зарплаты чиновников не могут превышать 10 минимальных зарплат. К сентябрю такой максимум составлял 47 тысяч 230 гривен, а начиная с сентября – 50 тысяч гривен.