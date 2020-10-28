Кабинет Министров Украины отменил ограничения в зарплатах для руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Соответствующее постановление 26 октября подписал премьер-министр Денис Шмыгаль после решения Конституционного Суда Украины.

Постановление об отмене ограничений на зарплаты председателям и членам наблюдательных советов опубликовано на правительственном портале.

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Конституционный суд еще в августе 2020 года признал неконституционным ограничение зарплат для государственных служащих и чиновников.

Теперь правительство решило отменить это ограничение до представителей наблюдательных советов. Поэтому уже за октябрь и в последующие месяцы они получат полноценные зарплаты, которые были предусмотрены в контрактах.

Почему и на сколько чиновникам ограничивали зарплаты: