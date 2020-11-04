Правительство Польши пока решило отложить запрет на аборты, который ранее одобрил Конституционный суд государства. Запрет должен был вступить в силу еще с понедельника, 2 ноября, но правительство до сих пор не опубликовало соответствующего постановления.

Ситуацию с отложением запрета на аборты во время пресс-конференции во вторник, 3 ноября, прокомментировал представитель польского правительства Петр Мюллер. Об этом пишет 24 канал.

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В пресс-службе уточнили, почему постановление до сих пор не было опубликовано по состоянию на 3 ноября, если сам запрет должен был вступить в силу еще со 2 ноября.

В ответ представитель правительства Польши подчеркнул, что решения Конституционного суда, согласно регламенту, должны быть опубликованы вовремя, чтобы вступить в силу.

Впрочем, в это время нам всем нужны мир и обсуждение вокруг этого решения, успокоение общественных настроений и дискуссии среди экспертов,

– пояснил Петр Мюллер.

Важно! Конституционный суд Польши практически полностью запретил аборты в стране. Они являются противоправными даже в том случае, когда есть угроза жизни нерожденного ребенка. Из-за этого в стране вспыхнули массовые протесты.

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