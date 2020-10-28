Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Украине вплоть до конца года, то есть до 31 декабря 2020-го. Его ввели из-за пандемии коронавируса, которая задела и Украину.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 28 октября. Об этом сообщает 24 канал.

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Заметим, что режим ввели еще в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Теперь его решили продлить из-за существенного ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

Из-за продления срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года,

– говорится в пояснительной записке.

В случае возникновения чрезвычайного положения, законом предусматривается предоставление соответствующим органам государственной власти, органам местного самоуправления необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан полномочий.

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Коронавирус в Украине: какова ситуация сейчас

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 7 474 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных в Украине составляет 263 075.

Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 165 человек – это больше всего за время эпидемии в Украине, выздоровели – 3 306.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца 2020 года.



Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала