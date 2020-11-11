Правительство расширило полномочия полиции: они смогут чаще применять шокеры
Кабинет Министров поддержал инициативу главы МВД Арсена Авакова и расширил случаи, когда полиция может применять электрошокеры. Теперь правоохранители получат больше полномочии при задержании преступников.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 ноября, сообщает 24 канал.
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В пояснительной записке к проекту закона говорится, что определенных в законодательстве случаев для применения полицейским шокера недостаточно.
Что сейчас говорит закон
Сейчас статья 45 закона "О Нацполиции" предусматривает, что правоохранители могут применять спецсредства, в частности электрошокеры, в случае:
- отражения нападения на полицейского или другого лица, находящегося под охраной;
- отражение нападения животного, угрожающего жизни и здоровью полицейского.
Что изменится
К вышеупомянутым случаям теперь добавили еще несколько ситуаций, в которых полицейские также могут применять электрошокеры, в частности:
- задержание человека, который совершил административное или уголовное правонарушение и сопротивлялся при задержании;
- лицо, совершившее тяжкое преступление и пытавшееся убежать;
- задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия или других предметов, угрожающих жизни или здоровью других людей.
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Проект закона уже согласовали с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерством финансов и Нацполицией. Реализация проекта не требует дополнительных расходов из бюджета.
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