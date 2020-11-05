Министерство здравоохранения будет предлагать правительству ужесточить карантинные ограничения. В частности, – ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ.

В ТРЦ хотят оставить работать исключительно продовольственные магазины. Об этом во время брифинга Минздрава рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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В ТРЦ будут работать исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны,

- пояснил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав будет предлагать Кабмину запретить проведение всех массовых мероприятий.

Также будет предлагаться ограничить:

Деятельность спортзалов и фитнес-центров, бассейнов;

Запретить:

Деятельность субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм.

Кроме того, субъектам хозяйствования в Минздраве рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Для их обслуживания предлагается выделить время с 10 утра до 12:00.

Для чего это нужно? Это введение не запрещает пожилым людям посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки в период с 10 до 12 часов,

- сказал главный санитарный врач.

Он добавил, что такие ограничения вводят из-за того, что пожилые люди находятся в зоне риска и, болея COVID-19, имеют более тяжелые осложнения. 71% летальных случаев коронавируса в Украине – именно среди людей старше 60 лет.

Изменения в красной карантинной зоне

По словам Ляшко, ранее в Украине разрешалось, когда территория заходила в красную зону, определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории, совместно Нацкомиссии ТЭБ тНС и органам местного самоуправления.

Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель. Если заболеваемость превышает 320 на 100 тысяч населения и территория переходит в красную зону, и показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, то предлагаем ограничить и не позволять городам или районам выбирать из перечня ограничений, а применять полностью весь перечень,

- добавил Ляшко.

Он пояснил: в красной зоне нужны решительные шаги для сдерживания инфекции и ее распространения.

Что касается работы магазинов в красной зоне , то Минздрав предлагает ограничить часы их работы. Позволить, чтобы они работали с 7 утра до 20 вечера . При этом количество посетителей должно быть не больше, чем 1 на 20 метров квадратных.

, то Минздрав предлагает ограничить часы их работы. . При этом количество посетителей должно быть не больше, чем 1 на 20 метров квадратных. Также предлагают разрешить работать садикам и школам с 1 по 4 класс, а уже детей с 5 класса отправлять на дистанционное обучение.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Более подробно о карантинных ограничениях, уже действующих в Украине – читайте по ссылке.