Правительство установит дополнительные карантинные ограничения: перечень
Министерство здравоохранения будет предлагать правительству ужесточить карантинные ограничения. В частности, – ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ.
В ТРЦ хотят оставить работать исключительно продовольственные магазины. Об этом во время брифинга Минздрава рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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В ТРЦ будут работать исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны,
- пояснил Ляшко.
Он добавил, что Минздрав будет предлагать Кабмину запретить проведение всех массовых мероприятий.
Также будет предлагаться ограничить:
- Деятельность спортзалов и фитнес-центров, бассейнов;
Запретить:
Деятельность субъектов хозяйствования, которые не придерживаются противоэпидемических норм.
Кроме того, субъектам хозяйствования в Минздраве рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Для их обслуживания предлагается выделить время с 10 утра до 12:00.
Для чего это нужно? Это введение не запрещает пожилым людям посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки в период с 10 до 12 часов,
- сказал главный санитарный врач.
Он добавил, что такие ограничения вводят из-за того, что пожилые люди находятся в зоне риска и, болея COVID-19, имеют более тяжелые осложнения. 71% летальных случаев коронавируса в Украине – именно среди людей старше 60 лет.
Изменения в красной карантинной зоне
По словам Ляшко, ранее в Украине разрешалось, когда территория заходила в красную зону, определять перечень ограничений, которые действуют на этой территории, совместно Нацкомиссии ТЭБ тНС и органам местного самоуправления.
Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель. Если заболеваемость превышает 320 на 100 тысяч населения и территория переходит в красную зону, и показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, то предлагаем ограничить и не позволять городам или районам выбирать из перечня ограничений, а применять полностью весь перечень,
- добавил Ляшко.
Он пояснил: в красной зоне нужны решительные шаги для сдерживания инфекции и ее распространения.
- Что касается работы магазинов в красной зоне, то Минздрав предлагает ограничить часы их работы. Позволить, чтобы они работали с 7 утра до 20 вечера. При этом количество посетителей должно быть не больше, чем 1 на 20 метров квадратных.
- Также предлагают разрешить работать садикам и школам с 1 по 4 класс, а уже детей с 5 класса отправлять на дистанционное обучение.
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