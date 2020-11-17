Об увольнении Владимира Усова стало известно из распоряжения Кабмина, которое публикует правительственный портал.

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Кроме того, правительство также уже распорядилось о назначении на его место нового временного руководителя. Исполнять обязанности главы Госкосмоса будет первый заместитель Михаил Лев.

Что известно о Госкосмосе?

Это специальный орган, который занимается реализацией государственной политики в сфере космической деятельности. В своем подчинении Госкосмос имеет целый ряд конструкторских бюро, приборостроительных предприятий и специализированных учреждений.

Именно Государственное космическое агентство руководит проектированием, разработкой и выводом на орбиту спутников. Последним таким был "Сич-2" еще в 2011 году. В 2014 году должны были запустить "Лыбидь", но старт проекта несколько раз переносили и до сих пор не осуществили.