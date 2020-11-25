Кабинет Министров одобрил увольнение руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера. Это произошло во время заседания правительства 25 ноября.

Вместо Кучера должность главы Харьковской ОГА будет занимать Айна Тимчук. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, сообщает 24 канал.

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Ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кучера еще 24 ноября. Поэтому, 25 ноября, Кабмину оставалось только проголосовать за это решение.

Кучера назначили на должность главы ХОГА чуть больше года назад. Он начал занимать эту должность в начале ноября 2019 года. Также Кучер участвовал в местных выборах 2020 года, представляя партию "Слуга народа". Тогда Кучер занял третье место с результатом 7,24% голосов.

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Во время того же заседания правительства вместо Кучера главой ХОГА назначили Айну Тимчук. С 2015 года она была заместителем главы Днепропетровской ОГА, а в 2018 году ее назначили руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

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