Правительство выбрало "меньшее зло", – ресторатор о локдауне в январе
Локдаун для бизнеса опасен и убыточен в любое время, однако есть период, когда эти убытки можно минимизировать. Взвесив все "за" и "против", правительство решило ввести жесткие карантинные ограничения с 8 по 24 января. Предприниматели такое решение восприняли положительно.
Они отметили, что это точно лучшее решение из всех, которые предлагали. Такое мнение высказал председатель Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев в эфире 24 канала.
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"Если сравнивать локдаун в конце декабря и в середине января – то середина января – это лучше для большинства регионов. Дело в том, что страна большая и для разных регионов степень влияния этих дат разная", – пояснил Трахачев.
Это меньшее зло из худшего, которое выбрала власть,
– заметил ресторатор.
Трахачев отметил, что предприниматели хорошо восприняли это решение, ведь о нем сообщили заранее. "Это дает возможность спрогнозировать и что-то сделать для того, чтобы уменьшить свои убытки. Это правильно, что власть набралась смелости и озвучила это неприятное решение заранее", – подчеркнул Трахачев.
Он добавил, что ресторанная отрасль и до сих пор не может вернуться к нормальной работе, ведь ощущает последствия локдауна, который вводили еще в марте.
"Выйти на достойную работу, вернуть работников и платить зарплаты, которые были до карантина, мы сможем не ранее чем через полгода после полного возвращения к нормальной работе", – подытожил эксперт.
Ресторатор прокомментировал решение о жестких ограничениях в январе: смотрите видео
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