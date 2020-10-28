Кабмин 28 октября выделил 3 миллиона 300 тысяч гривен резервных средств на борьбу с последствиями пожара на Харьковщине в сентябре 2020 года. Деньги получат пострадавшие, потерявшие свое жилье.

За каждый сгоревший дом выплатят компенсацию в размере 300 тысяч гривен. Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 28 октября. Об этом сообщает 24 канал.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что за выделенные деньги пострадавшие смогут восстановить свое разрушенное жилье или построить новое.

В прошлом месяце на Харьковщине в результате пожаров сгорело более 20 домов. Как мы и обещали, те украинцы, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, не останутся без поддержки государства,

– подчеркнул Шмыгаль.

Харьковская облгосадминистрация должна отчитаться правительству о потраченных резервных средствах до 25 декабря 2020 года.

Что известно о пожаре на Харьковщине

2 сентября в Харьковской области начались масштабные пожары.

Огонь вспыхнул в Чугуевском, Двуречанском и Шевченковском районах.

Полностью сгорело маленькое село Горобьевка.

Пламя уничтожило 22 жилых дома.

Только в Двуречанском районе убытки от пожара оценили в 644,3 миллиона гривен.

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