Более 3 миллионов гривен получат пострадавшие от пожаров на Харьковщине
Кабмин 28 октября выделил 3 миллиона 300 тысяч гривен резервных средств на борьбу с последствиями пожара на Харьковщине в сентябре 2020 года. Деньги получат пострадавшие, потерявшие свое жилье.
За каждый сгоревший дом выплатят компенсацию в размере 300 тысяч гривен. Соответствующее решение Кабмин принял во время заседания 28 октября. Об этом сообщает 24 канал.
Обратите внимание Пожары в Двуречанском районе Харьковщины ликвидировали: фото и видео
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что за выделенные деньги пострадавшие смогут восстановить свое разрушенное жилье или построить новое.
В прошлом месяце на Харьковщине в результате пожаров сгорело более 20 домов. Как мы и обещали, те украинцы, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, не останутся без поддержки государства,
– подчеркнул Шмыгаль.
Харьковская облгосадминистрация должна отчитаться правительству о потраченных резервных средствах до 25 декабря 2020 года.
Что известно о пожаре на Харьковщине
- 2 сентября в Харьковской области начались масштабные пожары.
- Огонь вспыхнул в Чугуевском, Двуречанском и Шевченковском районах.
- Полностью сгорело маленькое село Горобьевка.
- Пламя уничтожило 22 жилых дома.
- Только в Двуречанском районе убытки от пожара оценили в 644,3 миллиона гривен.
Пожары на Харьковщине: смотрите видео