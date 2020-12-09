В правительстве ограничили сплошную вырубку лесов на склонах Карпат. В некоторых местах деревья можно будет рубить только в лесах искусственного происхождения.

Кроме того, введут современные европейские подходы для сохранения биоразнообразия. Кабмин одобрил соответствующее постановление, сообщает "Правительственный портал".

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В правительстве надеются, что это позволит сохранить важные деревья, даже если они подпадают под критерии санитарной вырубки.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что изменения ввели, ведь действующий подход к управлению лесами приводит к потере мертвой древесины, которая является свидетельством здорового леса.

Что предусматривают изменения

Запрет сплошных санитарных рубок в высокогорных, берегозащитных, противоэрозионных лесах Карпат природного происхождения;

Полный запрет рубок в горных лесах Карпат;

Установление новых ограничений на проведение рубок в природно-заповедном фонде;

Введение современных европейских подходов к сохранению некоторых деревьев.

Абрамовский добавил, что это лишь первый шаг к реформам в лесном хозяйстве. В дальнейшем будут вводить новые практики.