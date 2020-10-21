Правление Национального банка лишило Екатерину Рожкову части ее полномочий. Решение об этом в НБУ приняли 20 октября, информируют СМИ.

Правление регулятора якобы создало новую вертикаль подчинения в Нацбанке. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в НБУ.

В тему Шевченко не вносил представления об увольнении Рожковой и Сологуба, – НБУ

Согласно решению, Рожкова получила в подчинение:

Департамент методологии регулирования деятельности банков,

Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений,

Управление защиты прав потребителей финансовых услуг,

Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

У Рожковой забрали 6 ключевых департаментов

У первого заместителя главы НБУ забрали из-под управления 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов. В "Европейской правде" отметили, что Рожкова получила 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.

Подразделения, ранее бывшие под управлением Рожковой:

Департамент банковского надзора,

Департамент выездных проверок,

Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг,

Департамент финансового мониторинга,

Департамент лицензирования,

Департамент методологии регулирования деятельности банков

Департамент аналитики и надзорных технологий.

Теперь всеми этими департаментами, кроме одного – методологии регулирования деятельности банков, управляет глава НБУ Кирилл Шевченко.

Ранее сообщали о возможном увольнении Рожковой

Отметим, что 16 октября в СМИ появилось сообщение, что Рожкову может уволить Совет НБУ. В пресс-службе руководителя Нацбанка опровергли информацию о представлении об увольнении. Да и само заседание Совета впоследствии отменили – по техническим причинам.

Обратите внимание! 5 октября Екатерине Рожковой и еще одному заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу Совет НБУ объявил выговоры и выразил недоверие. Сама Рожкова сообщила, что это из-за ее высказываний в СМИ.