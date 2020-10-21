Правление НБУ лишило Рожкову части полномочий, – СМИ
Правление Национального банка лишило Екатерину Рожкову части ее полномочий. Решение об этом в НБУ приняли 20 октября, информируют СМИ.
Правление регулятора якобы создало новую вертикаль подчинения в Нацбанке. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники в НБУ.
В тему Шевченко не вносил представления об увольнении Рожковой и Сологуба, – НБУ
Согласно решению, Рожкова получила в подчинение:
- Департамент методологии регулирования деятельности банков,
- Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений,
- Управление защиты прав потребителей финансовых услуг,
- Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.
У Рожковой забрали 6 ключевых департаментов
У первого заместителя главы НБУ забрали из-под управления 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов. В "Европейской правде" отметили, что Рожкова получила 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков.
Подразделения, ранее бывшие под управлением Рожковой:
- Департамент банковского надзора,
- Департамент выездных проверок,
- Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг,
- Департамент финансового мониторинга,
- Департамент лицензирования,
- Департамент методологии регулирования деятельности банков
- Департамент аналитики и надзорных технологий.
Теперь всеми этими департаментами, кроме одного – методологии регулирования деятельности банков, управляет глава НБУ Кирилл Шевченко.
Ранее сообщали о возможном увольнении Рожковой
Отметим, что 16 октября в СМИ появилось сообщение, что Рожкову может уволить Совет НБУ. В пресс-службе руководителя Нацбанка опровергли информацию о представлении об увольнении. Да и само заседание Совета впоследствии отменили – по техническим причинам.