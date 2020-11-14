С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, поэтому, все заведения питания должны были прекратить свою работу. Правоохранители в Киеве и других городах Украины устроили рейды. Среди первых нарушителей – столичный ресторан "Хлебный".

Одним из первых заведений, которое оштрафовала полиция, стал ресторан "Хлебный". Видео ссоры между представителем ресторана и правоохранителями появилось на странице "Типичный Киев" в фейсбуке.

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На обнародованном видео очевидцы сняли, как полицейские оформляют протокол. Представитель заведения убеждает, что полиция не имеет прав прекращать работу заведения. На это правоохранители заметили, что "обязаны это делать".

Обратите внимание! 24 канал пытался связаться с работниками ресторана, чтобы выяснить размер штрафа и позицию заведения, однако в "Хлебном" отказались комментировать это.

Что известно о ресторане "Хлебный"

Заведение расположено в Киеве на улице Большая Васильковская 67/7 возле станции метро "Олимпийская".

Открыли его Дмитрий Заходякин и Алина Косичкина, совладельцы ресторана Must.

Официальное открытие состоялось 16 сентября.

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Карантин выходного дня: главное

Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активно люди контактируют именно в выходные.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.



Новые условия карантина в Украине / Инфографика 24 канала