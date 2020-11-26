Украина, Грузия, Румыния и Болгария должны создать объединение для совместного патрулирования в Черном море и привлечь к нему Турцию. Страны Черного моря должны сотрудничать между собой как с военной точки зрения, так и дипломатично.

Сотрудничество необходимо для того, чтобы объединить свои голоса для повышения осведомленности о стратегической важности. Об этом генерал-лейтенант и бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал в интревью ТСН.

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Сейчас соответствующих голосов нет, каждая страна движется сама, необходимого внимания нет в Брюсселе или Вашингтоне, отметил Ходжес. В то же время он подчеркнул, что НАТО не потеряло Черноморский регион, ведь в море есть 3 союзника Альянса.

Бесспорно нам надо делать больше в Черном море, чтобы перехватить инициативу у Кремля и привлечь их к ответственности за нарушение международного права,

– сказал генерал-лейтенант.

В частности, он сообщил, что остановка ползучей аннексии Россией Черного и Азовского морей не является приоритетом высшего порядка, в ВМС США пока только несколько кораблей. Сейчас Черное море недостаточно приоритетное, чтобы увеличивать присутствие, сказал Бен Ходжес.

Он отметил, что именно поэтому Украина, Турция, Румыния, Грузия и Болгария должны работать вместе для повышения собственной способности. В частности, нужно привлечь Германию и Францию ​​уделять больше внимания целям России в регионе, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия активно милитаризирует оккупированный Крым. Он отметил, что НАТО должен продемонстрировать серьезность относительно защиты Черного моря и обеспечить безопасность навигации в регионе.