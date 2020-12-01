Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП на год. То есть – до 1 января 2022 года.

Действительно ли нужно откладывать введение кассовых аппаратов, ответила нардеп фракции "Голос" и представительница комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

К теме Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: в комитете Рады согласовали вариант законопроекта

Проект не удовлетворяет ФЛП

По ее словам, все депутатские фракции поддержали законопроект. Несмотря на то, что в нем учтены не все пожелания, которые требовали ФЛП, но это тот компромиссный вариант, на который в сессионном зале удалось собрать голоса.

Есть положительные моменты, но в полном объеме этот законопроект не удовлетворяет ФЛП. Есть над чем работать,

– отметила Васильченко.

Положительные нормы

Среди принятых для предпринимателей положительных норм есть:

привязка лимитов первой, второй, третьей группы к минимальной зарплате. Хотя она не в тех размерах, которые предлагали ФЛП;

отмена кэшбэка – победа для предпринимателей.

Нардеп отметила, что обязательная фискализация откладывается на год. Сейчас вопрос остается не решенным. Его отсрочили во времени, ведь ФЛП требуют вообще отменить фискализацию как обязанность.

С 1 января обязательная фискализация остается лишь для техники и лекарств (она действует сейчас). А также к рисковым группам добавят ювелирное дело.

Нужно ли вводить кассовые аппараты

По мнению депутата, для упрощенной системы налогообложения для ФЛП, которые работают честно, то есть платят налоги, такая фискализация ненужна.

Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: кратко