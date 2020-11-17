В Ужгороде из-за карантина выходного дня некоторых предпринимателей освободили от уплаты налогов. В частности, тех, кому запретили работать в субботу и воскресенье.

Кого освободили от налогов

От уплаты единого налога освободили предпринимателей 1 и 2 группы. Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в фейсбуке.

Кстати Рада отказалась рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня

Кроме уплаты единого налога, предпринимателей освободили от налога на землю и аренду коммунального имущества для летних террас и ресторанов.

Это вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям "удержаться на плаву" в эти нелегкие для всего мира месяца пандемии,

– отметил Андреев.

Кроме этого, горсовет обратился в Кабмин, чтобы освободить этих предпринимателей от уплаты единого социального взноса – как за себя, так и за наемных работников. Также просят продлить постановление о выплате пособия на детей ФЛП.

Карантин выходного дня: почему предприниматели против

Правительство ввело карантин выходного дня в Украине с 14 ноября. Он будет действовать в течение 3 недель.

Таким образом в субботу и воскресенье ввели жесткие ограничения. В эти дни могут работать только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, почта и заведения, готовящие еду на вынос.

Украинцы крайне резко восприняли новые ограничения. Предприниматели вышли на протест. Они опасаются, что карантин выходного дня может уничтожить их бизнес.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала