Десятки предпринимателей в Одессе 14 ноября устроили акцию протеста. Люди, возмущенные введением карантина выходного дня, перекрыли проезд по Академика Глушко.

Торговцы с вещевых рядов на Киевском рынке перекрыли проезд по улице Академика Глушко. Об этом сообщает "Думская".

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Почему люди устроили протест

Предприниматели возмущены запретом Кабмина, согласно которому, в выходные дни работу должны прекратить магазины и торговые точки, продающие непродовольственные товары. В то же время павильоны с продуктами питания могут спокойно продолжать работать. По мнению предпринимателей такой запрет является несправедливым.

Чтобы публично выразить свое отчаяние, предприниматели перекрыли проезд по улице Академика Глушко. Из-за этого образовались огромные пробки.

Предприниматели в Одессе перекрыли дорогу / Фото "Думская"

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Карантин выходного дня: главное

Решение о введении в Украине карантина выходного дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активнее всего люди контактируют именно в выходные.

дня приняли во время заседания Кабмина 11 ноября. Власти надеются, что это поможет разорвать цепочку передачи коронавируса. Ведь активнее всего люди контактируют именно в выходные. Правительство запретило деятельность : общепита, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

: общепита, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции). В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также Кабмин назначил время с 10:00 до 12:00 часами для обслуживания пенсионеров.



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