Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу ряда народных депутатов.

Речь идет об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом заявляют участники протестов предпринимателей, которые в последнее время происходят в Киеве.

Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и пагубной налоговой политики, которую проводит глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев,

– заявил один из участников протестов.

По его словам, своими действиями и инициативами Даниил Гетманцев, фактически "хоронит заживо" малый и средний бизнес, который остался в стране.

В первую очередь, предприниматели призывают отсрочить или отменить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

По словам протестующих, Гетманцев уже дважды обманул физлиц-предпринимателей: вынес на голосование в сессионный зал Рады законопроекты, которые ничего не решают.

Требования бизнеса поддерживают и в экспертном сообществе.

"ФЛП нужно только поддержать. В отличие от вредительской политики Гетманцева, они кормят миллионы людей ", – пишет у себя в Facebook политолог Юрий Романенко. По его мнению, Гетманцев плодит "безумные экономические законы".

Впервые на этом месте человек, который категорически отказывается быть в диалоге с бизнесом, искать конструктив и компромисс, который упрямо стоит на своем и предлагает откровенно вредные для экономики вещи. Тотальная фискализация бьет не по контрабанде, а по предпринимательству, которое едва теплится. Отставка Гетманцева – это требование ФЛП,

– отметила у себя в Facebook Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Как отмечают экономисты, бездумная фискализация, которую проводит Гетманцев, оказалась полностью бесполезной и неэффективной "с точки зрения доходов бюджета, что показал уже этот год".

Предприниматели, экономисты, эксперты, надеются, что Верховная Рада в ближайшее время сделает шаги навстречу малому и среднему бизнесу и спасет его от дальнейших вредительских инициатив Даниила Гетманцева.