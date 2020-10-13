В Украине планируют увеличить штрафы для предпринимателей за нарушение карантина. В частности, за пропуск людей без маски. Вероятно, штрафы будут достигать от 31 до 51 тысячи гривен.

Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Общественного радио".

Кстати Правительство планирует продлить карантин до 31 декабря, – Ляшко

Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски,

– сказал Радуцкий.

По словам политика, некоторые заведения не придерживаются ограничений, однако закрыть их нельзя, потому что экономика не выдержит еще одного локдауна. Поэтому на совещании президента подготовили законопроект об увеличении штрафов, который уже прошел согласование в комитете.

Что обсуждали на совещании

Накануне у президента провели совещание, где глава государства дал ряд поручений для борьбы с пандемией. В частности, определили 10 шагов, которые страна будет выполнять для борьбы с коронавирусом. Поручения касаются дистанционного обучения вузов, новых ограничений для заведений питания и развлечений, привлечения интернов к работе в инфекционных больницах и т.д.

Радуцкий отметил, что целью совещания было уменьшение количества больных и недопущение повторной изоляции людей.