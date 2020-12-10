Как предпринимателям получить 8 тысяч: правительство утвердило порядок выплат
В Кабмине определили порядок предоставления единовременной компенсации ФЛП, которые приостановят работу во время карантина. К слову, предприниматели смогут получить по 8 тысяч гривен.
Так, Кабмин утвердил порядок получения помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
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Что определяет порядок
- требования к субъектам;
- процедуру подачи и рассмотрения заявлений в налоговую;
- установление формы заявления;
- расчет сумм компенсации;
- положение о непредоставлении компенсации – долг по уплате ЕСВ.
Что известно о помощи для ФЛП
- Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о помощи бизнесу на карантине. Проект уже вступил в силу.
- Выплаты по 8 тысяч гривен могут получить предприниматели, которые будут вынуждены остановить работу во время карантина. Также ФЛП выплатят деньги за сохранение рабочих мест.
Какие условия для получения помощи
- регистрация ФЛП состоялась более 3 месяцев назад;
- в 2020 году оплата ЕСВ за себя была не менее чем за 3 месяца;
- основной вид деятельности подходит под определенный список тех, кто может получить деньги.
- человек не является ФЛП и работником одновременно.
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