В Кабмине определили порядок предоставления единовременной компенсации ФЛП, которые приостановят работу во время карантина. К слову, предприниматели смогут получить по 8 тысяч гривен.

Так, Кабмин утвердил порядок получения помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Кстати Как ФЛП получить выплаты на детей: инструкция Минсоцполитики Что определяет порядок требования к субъектам;

процедуру подачи и рассмотрения заявлений в налоговую;

установление формы заявления;

расчет сумм компенсации;

положение о непредоставлении компенсации – долг по уплате ЕСВ. Что известно о помощи для ФЛП Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о помощи бизнесу на карантине. Проект уже вступил в силу.

Выплаты по 8 тысяч гривен могут получить предприниматели, которые будут вынуждены остановить работу во время карантина. Также ФЛП выплатят деньги за сохранение рабочих мест. Какие условия для получения помощи регистрация ФЛП состоялась более 3 месяцев назад;

в 2020 году оплата ЕСВ за себя была не менее чем за 3 месяца;

основной вид деятельности подходит под определенный список тех, кто может получить деньги.

человек не является ФЛП и работником одновременно.