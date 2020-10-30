Вопрос люстрации судей и чиновников чрезвычайно остро стоит в обществе после Революции Достоинства. Однако глава Конституционного суда Александр Тупицкий сказал, что не уверен в том, что именно КСУ должен определять объемы служащих, подпадающих под люстрацию.

Тупицкий подтвердил, что многие судьи были активными участниками Майдана. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Глава КСУ отметил, что ранее Европейский суд сказал, что под люстрацию в Украине попадает слишком большой круг чиновников. В то же время Тупицкий не уверен, что именно КСУ имеет полномочия, чтобы уменьшить объемы служащих, подпадающих под люстрацию.

Надо что-то решать. Возможно, это даже не материя Конституционного суда после решения ЕСПЧ. Возможно, это материя парламента. Это сложный правовой вопрос,

– сказал Тупицкий.

Глава КСУ добавил, что еще один вопрос касается критериев, которые необходимо применить. Вообще вопрос люстрации, по утверждению Тупицкого, является взрывоопасным.

Что такое люстрация? Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц. Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.