Государственное бюро расследований вызвало на допрос главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Главу КСУ должны допросить 2 ноября, но он уже заявил, что не придет в ГБР.

Тупицкого проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Прошу не удивляться, когда я не явлюсь на допрос. Почему не появлюсь? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого,

– объяснил Александр Тупицкий.

Он также отметил, что у свидетеля есть одни права, а у подозреваемого – другие. По словам Тупицкого, накануне в 23:00 его разыскивали двое следователей ГБР. А уже 30 октября в суд поступила официальная повестка.

"Зачем в 23:00 искать председателя суда, заходить в дом, где есть консьерж, расспрашивать, как глава суда приезжает, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит", – спросил председатель КСУ.

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Следователи ГБР расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины.

Александра Тупицкого следователи проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.

В Бюро также отметили, что во время досудебного расследования изучают влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных людей для незаконного отчуждения имущественных активов.

Обратите внимание! Расследователи "Схем" недавно выяснили, что в 2018 году Тупицкий стал собственником земельного участка в оккупированном Крыму, который не указал в своей декларации.

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