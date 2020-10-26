Председатель Госналоговой службы Алексей Любченко заявил, что выступает "категорически за" раскрытие банковской тайны. Об этом он заявил в контексте необлагаемых денежных переводов из-за рубежа и объяснил, что сейчас не хватает банковской информации, чтобы убрать "черное соглашение".

Любая страна мира, любой банк за границей на запрос Украины дает любую информацию о движении по счетам, а Украина не дает. Об этом Алексей Любченко рассказал в интервью Интерафаксу.

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С самого начала он прокомментировал переводы из-за границы, назвав "фантастической историей" суммы переводов. Мол, за прошлый год заробитчане перевели 12 миллиардов долларов.

Из них 2,3 миллиарда долларов – через системы переводов денег, то есть точно должна была попасть в декларации. Впрочем, попали только 11 миллиардов гривен – в 30 раз меньше 12 миллиардов долларов,

– рассказал Алексей Любченко.

Тогда в налоговика спросили, необходим ли для того, чтобы начать с этим бороться, контроль банковских счетов. Он заявил, что "категорически за" раскрытие банковской тайны.

"Что это за архаизм? Пока это дорога в одну сторону – мы только отдаем данные. Впрочем ситуация потрясающая: любая страна мира, любой банк за границей на наш запрос дает любую информацию о движении по счетам, а Родина не дает", – отметил председатель Государственной налоговой.

Впрочем он подчеркнул, что не понимает рисков от этого, ведь персональных данных никто не выдает, а база данных "не течет". Кроме того, он отметил, что налоговая и так знает коммерческую тайну, ведь все сделки проходят через Единый реестр налоговых накладных.

И не хватает банковской информации, чтобы убрать вот это "черное" соглашение, где денег нет и бумажные кредиты гуляют. Кроме того, это прямой выход на электронную проверку. Мы же ходим вслепую. Идем на проверку – и нам раскрывают все счета,

– рассказал Любченко.

Зато, объясняет он, если бы в налоговой была информация по банковским счетам, то налогоплательщик, вероятно, и не знал бы, что кто-то туда вообще смотрел, ведь нарушений там может и не быть.