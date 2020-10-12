Председатель Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, что заразился коронавирусом. При этом он продолжит работать дистанционно.

Информацию о коронавирусной болезни подтвердил сам Куцый в фейсбуке. При этом динамика у него положительная.

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Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19,

– написал Куцый.

"Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности. И будьте здоровы", – призвал глава Одесской области.

Как себя чувствует Куцый

Председатель ОГА имеет положительную динамику. Он написал, что продолжит работать дистанционно.

Куцый также рассказал, что многие его знакомые и коллеги тоже болеют коронавирусом.

Чиновник заявил, что все его родные сдадут тесты.

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