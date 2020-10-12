Председатель Одесской области Куцый заразился коронавирусом
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, что заразился коронавирусом. При этом он продолжит работать дистанционно.
Информацию о коронавирусной болезни подтвердил сам Куцый в фейсбуке. При этом динамика у него положительная.
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Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19,
– написал Куцый.
"Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности. И будьте здоровы", – призвал глава Одесской области.
Как себя чувствует Куцый
- Председатель ОГА имеет положительную динамику. Он написал, что продолжит работать дистанционно.
- Куцый также рассказал, что многие его знакомые и коллеги тоже болеют коронавирусом.
- Чиновник заявил, что все его родные сдадут тесты.
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Кто из украинских политиков заболел коронавирусом
- На COVID-19 болели головы уже нескольких фракций – Юлия Тимошенко с "Батькивщины", Кира Рудик с "Голоса".
- Также заболел коронавирусом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. 12 октября Порошенко выписали из больницы.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что с начала пандемии коронавирус обнаружили у 52 депутатов.
- 30 сентября Верховная Рада фактически пошла на карантин из-коронавируса.
- 2 октября положительный тест на коронавирус также получил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.