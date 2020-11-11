Председатель ОГА написал о краже 200 гектаров земли на Закарпатье
Исполняющий обязанности председателя Госгеокадастра Закарпатья, которого назначили на должность на несколько дней, якобы раздал 200 гектаров земли на подставных лиц. За очень короткий срок работы чиновник успел раздать участки в 6 районах области.
О наглом преступлении написал в фейсбуке руководитель Закарпатской ОГА Алексей Петров. В заметке он написал о "земельной афере года".
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По словам чиновника, пост в соцсети он просит считать официальным обращением в региональную прокуратуру.
Воспользовался командировкой руководства
Как утверждает председатель ОГА, земельные участки из государственной в частную собственность передали по решению временного председателя Госгеокадастра Закарпатья. Руководство этого института поехало в командировку в Киев. Поэтому, пользуясь их отсутствием, землю якобы разворовали.
Подробности вероятного дерибана земли на Закарпатье
По словам блогера Виталия Глаголы, схема вероятного преступления была достаточно простой. Когда начальника управления Госгеокадастра Ивана Завальнюка и его заместителя Ивана Голуба срочно вызвали в Киев, временно исполняющим их обязанности стал Богдан Хранюк. За два дня пребывания в должности он успел распределить 200 гектаров.
Земли в том числе раздавались на пиджаков из других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены: вчера подал заявление, сегодня получил гектары. 60 гектаров в самом Виноградове, 40 – в Береговском районе, в Ужгородском, Раховском, а также в Тячевском и Мукачевском районах,
– написал блогер.
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