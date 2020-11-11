Исполняющий обязанности председателя Госгеокадастра Закарпатья, которого назначили на должность на несколько дней, якобы раздал 200 гектаров земли на подставных лиц. За очень короткий срок работы чиновник успел раздать участки в 6 районах области.

О наглом преступлении написал в фейсбуке руководитель Закарпатской ОГА Алексей Петров. В заметке он написал о "земельной афере года".

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По словам чиновника, пост в соцсети он просит считать официальным обращением в региональную прокуратуру.

Воспользовался командировкой руководства

Как утверждает председатель ОГА, земельные участки из государственной в частную собственность передали по решению временного председателя Госгеокадастра Закарпатья. Руководство этого института поехало в командировку в Киев. Поэтому, пользуясь их отсутствием, землю якобы разворовали.

Подробности вероятного дерибана земли на Закарпатье

По словам блогера Виталия Глаголы, схема вероятного преступления была достаточно простой. Когда начальника управления Госгеокадастра Ивана Завальнюка и его заместителя Ивана Голуба срочно вызвали в Киев, временно исполняющим их обязанности стал Богдан Хранюк. За два дня пребывания в должности он успел распределить 200 гектаров.

Земли в том числе раздавались на пиджаков из других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены: вчера подал заявление, сегодня получил гектары. 60 гектаров в самом Виноградове, 40 – в Береговском районе, в Ужгородском, Раховском, а также в Тячевском и Мукачевском районах,

– написал блогер.