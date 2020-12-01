Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником
Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником. Арестович будет заниматься вопросами стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Арестович будет противодействовать распространению фейков
Андрей Ермак представил Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Председатель Офиса Президента отметил, что сейчас в Украине распространяют много фейков и необоснованных обвинений, на которые нужно вовремя реагировать.
Задача господина Арестович – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы – единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну,
– отметил Ермак.
Главной задачей новоназначенного советника его непосредственный руководитель назвал согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса" в вопросах нацбезопасности и обороны.
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