Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником. Арестович будет заниматься вопросами стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович будет противодействовать распространению фейков

Андрей Ермак представил Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Председатель Офиса Президента отметил, что сейчас в Украине распространяют много фейков и необоснованных обвинений, на которые нужно вовремя реагировать.

Задача господина Арестович – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы – единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну,

– отметил Ермак.

Главной задачей новоназначенного советника его непосредственный руководитель назвал согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса" в вопросах нацбезопасности и обороны.

Обратите внимание! Арестовича назначили советником по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ конце октября. Он отметил, что работает в должности на общественно-политических принципах и зарплаты за это не получает. Больше о новом внештатном советнике Ермака можно прочитать здесь.