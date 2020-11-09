Председатель Ровненской областной государственной администрации Виталий Коваль заболел COVID-19. Сейчас он находится в самоизоляции.

А также проходит лечение дома. Об этом сам Коваль заявил на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, он получил положительный ПЦР-тест. Поэтому заражение председатель Ровенской ОГА подтвердил утром 9 ноября. И подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Нормально себя чувствую. Осложнений нет,

– написал Коваль.

Он добавил, что несмотря на то, что будет проходить лечение дома в течение 2 недель, работу не оставит. Все это время будет работать в онлайн-режиме.

Также глава облгосадминистрации призвал граждан соблюдать правила карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус – не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", – добавил Коваль.

У Коваля подтвердили коронавирус / Скриншот из Фейсбука

Что известно о предыдущих случаях COVID-19 у председателей ОГА?