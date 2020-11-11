Председатель Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Об этом стало известно 11 ноября. Глава украинского парламента уверяет, что чувствует себя нормально.
Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Разумков в своем фейбуке.
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Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и дальше,
- рассказал спикер Верховной Рады.
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