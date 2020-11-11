Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом. Об этом стало известно 11 ноября. Глава украинского парламента уверяет, что чувствует себя нормально.

Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас, подчеркнул Дмитрий Разумков в своем фейбуке.

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Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и дальше,

- рассказал спикер Верховной Рады.

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