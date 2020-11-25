С должности председателя Закарпатской облгосадминистрации уволили Алексея Петрова. На заседании 25 ноября правительство одобрило новую кандидатуру главы ОГА – 52-летнего Анатолия Полоскова.

Полосков никогда не работал в государственных структурах

Полосков – директор винодельческой компании "Шато Чизай". В виноделии он уже более 20 лет. Об этом Полосков рассказал во время представления министрам, информирует 24 канал.

Читайте также Новый глава Хмельницкой ОГА: правительство поддержало назначение Сергея Гамалия

Новый глава ОГА отметил, что на Закарпатье проживает около 30 лет. Никакого опыта работы в госструктурах у него нет.

Опыта управления в государственных органах или органах местного самоуправления у меня нет. Думаю, что это не будет очень мешать моей работе, потому что, во-первых, всем надо учиться, и, во-вторых, многие процессы, которые используются в бизнесе, можно применить и в работе председателя ОГА,

– сказал Полосков.

Главные задачи нового главы ОГА

Приоритетной задачей на посту Полосков назвал борьбу с коронавирусом. В частности, он отметил, что только 40% коек в больницах обеспечены кислородом. Именно эту проблему новый председатель ОГА намерен решать сначала.

Также Полосков будет заниматься развитием дорог в регионе.