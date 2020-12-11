Главой Харьковского областного совета VIII созыва избрали Артура Товмасяна от "Слуги народа". Впервые с 2008 года облсовет будет возглавлять не Сергей Чернов. Представитель Кернеса снял свою кандидатуру за день до голосования.

Кандидатура Товмасяна была единственной внесенной в зал. Свои голоса в его поддержку тайно отдали 73 депутата из 90. Об этом сообщает "Суспільне".

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О чем сказал Товмасян в своем выступлении

Новоизбранный глава приоритетными направлениями в своей работе назвал борьбу с коронавирусом и комплексное решение проблем медицины. Особое внимание Товмасян пообещал уделять вопросам социальной защиты людей, пострадавших в результате пандемии, и поддержки малого и среднего бизнеса.

Время диктует нам новые задачи. И мы, как высший представительный орган Харьковской области, должны активно инициировать изменения и эффективно координировать программные задачи,

– сказал он.

Что известно об Артуре Товмасяне

Уроженец Донетчины.

По образованию юрист.

С 2005 по 2007 год возглавлял Государственную исполнительную службу в Октябрьском районе Мариуполя.

Впоследствии был советником главы Харьковской ОГА и занимал должность заместителя главы Харьковского горуправления юстиции.

До назначения главой облсовета, с 17 апреля 2020 года, был председателем Харьковской райгосадминистрации.

Представитель Кернеса снял свою кандидатуру

Сергей Чернов от "Блока Кернеса" снял свою кандидатуру 10 декабря после собрания фракции. Харьковский облсовет он возглавлял на протяжении последних 12 лет.