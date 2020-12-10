СБУ вместе с антикоррупционными органами задержали руководителя одного из областных управлений Госгеокадастра и посредника, которые пытались подкупить его голову Романа Лещенко.

Они предложили ему взятку в 170 тысяч долларов. Но дело растянулась на несколько месяцев. Сам Роман Лещенко тогда же обратился в НАБУ и 10 декабря провел пресс-конференцию. О чем там говорилось – читайте на 24 канале.

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Лещенко рассказал, что детективы НАБУ и САП задержали начальника территориального управления Госгеокадастра и посредника в Хмельницкой области.

Лицо-посредник представился бенефициаром большинства компаний, которые выиграли тендеры на проведение национализации. Также это лицо сообщило, что контролирует весь процесс инвентаризации. К тому же он просил Лещенко помочь по разным субъектам.

Процесс передачи взятки состоял из нескольких этапов:

1 часть – более 26 тысяч долларов передали в ноябре;

9 декабря поступил второй транш в размере 25 тысяч долларов – тогда и произошло задержание;

всего сумма должна была составить 170 тысяч долларов.

Этим лицам уже сообщили подозрения, их дело будет рассматриваться по Уголовному кодексу Украины по делу о взяточничестве.

Лещенко также сообщил, что подозрение в коррупции вручили также в высшем президиуме Академии наук. Больше деталей он не раскрыл.

Что известно о взятке Лещенко?

Глава областного управления "за вознаграждение" просил Романа Лещенко подписать приказы о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства и передачи земельных участков в собственность граждан, которые, в дальнейшем, должны были передать землю заинтересованным фермерским хозяйствам.

Смотрите видео 24 канала с пресс-конференции Лещенко: