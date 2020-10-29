Председателя Государственной судебной администрации Холоднюка уволили с должности: детали
Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Ранее он написал заявление об отставке.
В ВСП обещали рассмотреть заявление Холоднюка до 29 октября. В указанный срок его удовлетворили, сообщает Интерфакс-Украина.
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Руководствуясь законодательством Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности главы государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года,
– говорится в сообщении.
Что известно о Зиновии Холоднюке?
Возглавлял Государственную судебную администрацию еще с 2014 года. На государственной службе с 2008 года. Ранее был заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины. С 2011 года – в ГСА. Сначала работал руководителем планово-финансовой службы, позже – начальником территориального управления в Киеве.
В 2019 году Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, на котором победил Сергей Пушкарь. Холоднюк обратился в Окружной админсуд Киева, чтобы тот отменил эти результаты. Так и произошло – в ноябре 2019 года Верховный суд признал решение ОАСК незаконным.