Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Ранее он написал заявление об отставке.

В ВСП обещали рассмотреть заявление Холоднюка до 29 октября. В указанный срок его удовлетворили, сообщает Интерфакс-Украина.

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Руководствуясь законодательством Высший совет правосудия решил уволить Холоднюка Зиновия Васильевича с должности главы государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020 года,

– говорится в сообщении.

Важно! Холоднюк является фигурантом дела, возбужденного против судьи Павла Вовка и его коллег из Окружного административного суда Киева. Ранее НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.