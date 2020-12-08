Бывший руководитель АО "Николаевоблэнерго" предложил главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко взятку за назначение руководителя правления акционерного общества. Цена услуги – 100 тысяч долларов.

Ежемесячно мужчина обещал давать 200 тысяч долларов

50 тысяч долларов мужчина пообещал оплатить сразу, остальные уже после того, как займет должность. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

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Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тысяч долларов США неправомерной выгоды, как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности,

– говорится в сообщении САП.

Взяточнику вскоре объявят подозрение

Бывшего чиновника поймали с поличным – когда он передавал деньги. Сейчас взяточник задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Обратите внимание! Около 70% акций акционерного общества "Николаевоблэнерго" принадлежат государству.

Это уже третья попытка подкупа главы Фонда госимущества

По словам журналиста Сергея Лещенко, это уже третья попытка подкупа Сенниченко. Расследования двух предыдущих попыток дать главе Фонда госимущества взятку уже завершены.