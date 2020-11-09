Россия срывает открытие всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе. В украинской делегации подчеркнули, что Украина четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей, достигнутых на Парижском саммите в Нормандском формате в декабре 2019 года, чего нельзя сказать о России.

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Денис Казанский сказал, что есть шансы, что завтра, 10 ноября 2020 года, откроют хоть несколько КПВВ. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Актуально Россия сорвала возобновление работы КПВВ на Донбассе, – ТКГ

Почему КПВВ не открывают

По его словам, украинская сторона была готова открыть пропуск через КПВВ "Золотое" еще 2 года назад. Он не работал только потому, что боевики ЛНР постоянно искали новые причины, чтобы не сделать это. Сначала у них была отговорка, что это опасно из-за обстрелов. А теперь новое оправдание – COVID-19.

Это не зависит от украинской стороны. Они делают это просто назло Украине,

– отметил Казанский.

Обратите внимание! С 10 ноября в зоне ООС должны были бы возобновить работу всех КПВВ. Однако оккупанты уже заявили, что продолжат блокировать пропуск в Донецкой области.

Кому вредят россияне

Эксперт подтвердил, дело в том, что россияне вредят не Киеву и не украинским военным, а прежде всего:

жителям Донбасса, которым КПВВ очень нужны;

жителям неподконтрольных территорий.

Задача боевиков

"Боевики постоянно блокируют работу КПВВ, такая у них задача", – сказал Казанский. Он также добавил, что все понимают, что это просто политическое решение.