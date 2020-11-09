Стихотворение Костенко и любимые слова: представители ЕС и США поздравили украинцев с днем языка
Представительство ЕС и посольство США в Украине в креативный способ поздравили украинцев с Днем письменности и языка. Они зачитали стихотворение украинской писательницы Лины Костенко "Жизнь идет и все без корректур", а также назвали любимые украинские слова.
Представители ЕС зачитали стихотворение Костенко
Принял участие в чтения стиха также посол ЕС Матти Маасикас. Видеоролик опубликовали на своей странице в твиттер.
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Кроме посла, стихотворение зачитали еще 7 представителей ЕС.
В посольстве США назвали любимые украинские слова
Также поздравили Украину и в посольстве США. Работники назвали свои любимые украинские слова в видео. Среди них прозвучали такие слова:
- ответственность;
- прозрачность;
- благодарность.
Также в посольстве назвали слово вареники и клубника.
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