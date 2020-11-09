Представительство ЕС и посольство США в Украине в креативный способ поздравили украинцев с Днем письменности и языка. Они зачитали стихотворение украинской писательницы Лины Костенко "Жизнь идет и все без корректур", а также назвали любимые украинские слова.

Представители ЕС зачитали стихотворение Костенко

Принял участие в чтения стиха также посол ЕС Матти Маасикас. Видеоролик опубликовали на своей странице в твиттер.

Интересно Я родился в русскоязычной семье: Зеленский поздравил с Днем украинского языка

Кроме посла, стихотворение зачитали еще 7 представителей ЕС.

Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020

В посольстве США назвали любимые украинские слова

Также поздравили Украину и в посольстве США. Работники назвали свои любимые украинские слова в видео. Среди них прозвучали такие слова:

ответственность;

прозрачность;

благодарность.

Также в посольстве назвали слово вареники и клубника.

Вітаємо з Днем української писемності та мови!

У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами.



Happy Ukrainian Literature and Language Day! Our American diplomats shared their favorite Ukrainian words. pic.twitter.com/g2g9bPqTl8 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 9, 2020

Справка. Украина отмечает День украинской письменности и языка 9 ноября. Праздник существует уже 23 года. Обычно в этот день награждают лучших украинских литераторов и издательства. Речь идет о тех, кто выпускает литературу на украинском языке. Подробнее – по ссылке.