Представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского уволили после драки в гостинично-ресторанном комплексе. Чиновник 5 декабря подрался с охранником ресторана.

Лисянского уволили с 11 декабря. Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен отметила, что по факту инцидента была проведена служебная проверка.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх" в Святогорске – проведена", – отметила Денисова.

По результатам проверки должностное лицо было уволено с должности.

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