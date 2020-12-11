Представителя омбудсмена Лисянского уволили из-за драки в ресторане
Представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского уволили после драки в гостинично-ресторанном комплексе. Чиновник 5 декабря подрался с охранником ресторана.
Лисянского уволили с 11 декабря. Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Омбудсмен отметила, что по факту инцидента была проведена служебная проверка.
"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх" в Святогорске – проведена", – отметила Денисова.
По результатам проверки должностное лицо было уволено с должности.
Драка с участием представителя омбудсмена: что известно
- В сети опубликовали видео драки в ресторане в Святогорске Донецкой области, в которой принимал участие представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.
- Конфликт возник из-за карантиных ограничений, которых пытался придерживаться ресторан. Работники заведения просили компанию покинуть помещение, ведь они закрываются после 22:00.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова назначила служебную проверку и временно отстранила своего подчиненного.
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