Представительницу Тихановской в Минске арестовали: детали
В Минске 14 ноября суд отправил под стражу представительницу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по делам молодежи Алану Гебремариам. Активистку арестовали на 2 месяца.
Гебремариам входит в основной состав Координационного совета Беларуси. Об этом сообщили в телеграм-канале "КР".
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Почему арестовали представительницу Тихановской
Гебремариам подозревают якобы в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок. Поэтому ей избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Однако в Координационном совете отметили, что Гебремариам никогда не организовывала действий, в которых ее обвиняют. Кроме того, она действовала лишь в рамках закона. Поэтому оппозиционеры призвали освободить Гебремариам и прекратить уголовное преследование в отношении нее.
Что известно о задержании Гебремариам
О задержании активистки стало известно еще 12 ноября. Силовики провели обыск в квартире девушки. По информации правозащитников, силовики пришли еще к десятку студентов.
Арест оппозиционеров в Беларуси: коротко
- Оппозиционерка Мария Колесникова находится в СИЗО. Она попала под арест после того, как ее силой пытались вывезти из Беларуси.
- Кроме того, члена президиума Координационного совета Максима Знака также арестовали.
- Зато Тихановской пришлось уехать в Литву.
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