В Минске 14 ноября суд отправил под стражу представительницу белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по делам молодежи Алану Гебремариам. Активистку арестовали на 2 месяца.

Гебремариам входит в основной состав Координационного совета Беларуси. Об этом сообщили в телеграм-канале "КР".

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Почему арестовали представительницу Тихановской

Гебремариам подозревают якобы в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок. Поэтому ей избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Однако в Координационном совете отметили, что Гебремариам никогда не организовывала действий, в которых ее обвиняют. Кроме того, она действовала лишь в рамках закона. Поэтому оппозиционеры призвали освободить Гебремариам и прекратить уголовное преследование в отношении нее.

Что известно о задержании Гебремариам

О задержании активистки стало известно еще 12 ноября. Силовики провели обыск в квартире девушки. По информации правозащитников, силовики пришли еще к десятку студентов.

Арест оппозиционеров в Беларуси: коротко

Оппозиционерка Мария Колесникова находится в СИЗО. Она попала под арест после того, как ее силой пытались вывезти из Беларуси.

Кроме того, члена президиума Координационного совета Максима Знака также арестовали.

Зато Тихановской пришлось уехать в Литву.

Обратите внимание! В Беларуси в течение 3 месяцев проходят протесты против власти. Особенно ситуация обостряется во время выходных. Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте по ссылке.