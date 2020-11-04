У Конституционного суда просят разогнать весь состав Нацкомиссии по тарифам
В Конституционный Суд Украины поступило представление относительно признания неконституционными назначения членов НКРЕЭКУ в 2018 – 2019 годов, которые действуют и сейчас. Всего под представлением подписались 50 народных избранников из разных парламентских фракций и групп.
Конституционное представление поступило 4 ноября, сообщает Конституционный Суд Украины.
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Детали представления
Парламентарии просят признать неконституционными указы президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 2018 – 2019 годов о назначении членов НКРЭКУ.
Всего в представлении говорится о 7 членах Нацкомиссии по регулированию тарифов:
- Елены Антоновой,
- Дмитрия Коваленко,
- Оксаны Кривенко,
- Руслана Кайдаша,
- Ольги Бабий,
- Валерия Тарасюка,
- Алексея Магды.
То есть фактически это весь состав НКРЭКУ, который действует сегодня. Среди них 3 назначены Петром Порошенко, а еще 4 – Владимиром Зеленским.
Кто подписался под представлением
Подписантами конституционного представления являются сразу 50 народных депутатов из разных фракций и групп:
- Юлия Тимошенко и фракция "Батькивщина",
- депутаты "Слуги народа",
- "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности",
- депутаты группы "Доверие",
- внефракционные.
Наиболее странным является появление в списке подписантов Алексей Гончаренко. Ведь речь идет о людях, которые были назначены на должности лидером его же партии Петром Порошенко.
Что такое НКРЭКУ?
Полное название – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Это коллегиальный орган, занимающийся регулированием предприятий в этих сферах, в частности в вопросе тарифов.
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