В Конституционный Суд Украины поступило представление относительно признания неконституционными назначения членов НКРЕЭКУ в 2018 – 2019 годов, которые действуют и сейчас. Всего под представлением подписались 50 народных избранников из разных парламентских фракций и групп.

Конституционное представление поступило 4 ноября, сообщает Конституционный Суд Украины.

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Детали представления

Парламентарии просят признать неконституционными указы президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 2018 – 2019 годов о назначении членов НКРЭКУ.

Всего в представлении говорится о 7 членах Нацкомиссии по регулированию тарифов:

Елены Антоновой,

Дмитрия Коваленко,

Оксаны Кривенко,

Руслана Кайдаша,

Ольги Бабий,

Валерия Тарасюка,

Алексея Магды.

То есть фактически это весь состав НКРЭКУ, который действует сегодня. Среди них 3 назначены Петром Порошенко, а еще 4 – Владимиром Зеленским.

Кто подписался под представлением

Подписантами конституционного представления являются сразу 50 народных депутатов из разных фракций и групп:

Юлия Тимошенко и фракция "Батькивщина",

депутаты "Слуги народа",

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности",

депутаты группы "Доверие",

внефракционные.

Наиболее странным является появление в списке подписантов Алексей Гончаренко. Ведь речь идет о людях, которые были назначены на должности лидером его же партии Петром Порошенко.