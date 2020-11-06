В начале ноября Украина предложила свой план действий в отношении оккупированного Донбасса, выполнение которого позволило бы провести местные выборы 31 марта 2021 года. В украинской делегации ТКГ объяснили шаги, которые вызвали больше всего споров.

В украинской делегации сравнили предубеждения с реальностью

В украинской делегации решили разъяснить реальную ситуацию сценария, предложенного к выполнению Киевом. Соответствующие аргументы опубликовали на странице делегации Украины в ТКГ в фейсбуке.

Актуально Украинский "План действий по Донбассу" понятный и подробный, – Зеленский

Вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.

Предубеждение: невозможно так быстро вывести войска, наемников, технику.

Реальность: Израиль вывел свои войска из "зоны безопасности" в Ливане, одновременно с союзной ему "Армией Южного Ливана" в течение суток, после 18 лет пребывания в стране.

Украинские делегаты в ТКГ отметили, что на Донбассе количество наемников значительно больше – около 40 тысяч, но и уйти им предлагают не за одну ночь.

Хотя, как кажется, если президент РФ отдаст соответствующий приказ, "иностранные войска" выедут и за ночь,

– говорится в сообщении.

Отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, по упрощенной процедуре предоставления жителям этих территорий российского гражданства.

Предубеждение: предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре является исключительной привилегией президента России, такого пункта нет в Минских договоренностях. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Реальность: в украинской делегации отметили, что во время Парижского саммита Путин утвердил документ, в котором "стороны акцентируют на общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда самых важных шагов".

Этому паспортизация граждан другого государства, очевидно, не способствует.

Восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ.

Предубеждение: в Минских договоренностях, подписанных президентом Порошенко, отмечается о восстановлении полного контроля над государственной границей в первый день после выборов.

Реальность: план предусматривает восстановление контроля над границей с помощью СММ ОБСЕ, последовательного и постепенного, начиная с пунктов, через которые технически возможна переброска тяжелой техники и с последующим распространением такого контроля на остальные участки.

Подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

Предубеждение: невозможно в такой срок подготовить и провести местные выборы должным образом.

Реальность: в 2014 году в Украине подготовили выборы президента за 3 месяца.

Обратите внимание! Следующее заседание ТКГ, сообщили в украинской делегации, состоится 10 ноября. К этому времени ОБСЕ должно выразить свою позицию по предложенному плану.

Киев же надеется до конца 2020 года на встречу "нормандской четверки"

В Украине надеются, что до конца года также удастся провести встречу лидеров стран нормандского формата. На ней обсудят результаты, которых достигли с момента Парижского саммита в 2019 году.

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