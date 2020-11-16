Предупреждение Укргидрометцентра: Украину накрыл сильный туман
Сильные туманы вечером 15 ноября накрыли большинство областей Украины. Непогода продержится как минимум до утра 16 ноября.
В Украине – непогода: речь идет о сильном тумане. Украинский гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности ("потенциально опасные погодные условия") в 18 областях Украины и городе Киев.
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Туман появился под вечер 15 ноября, продержится ночью и утром 16 ноября. Видимость – от 200 до 500 метров. Избегут ненастья Львовская, Волынская области, а также Восточная Украина.
Туман накрывает 18 областей Украины / Фото Укргидрометцентра
Специалисты рекомендуют при таких условиях водителям всех транспортных средств придерживаться таких советов:
- Не двигаться слишком быстро.
- Включить противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом.
- Ехать на безопасной дистанции с другими транспортными средствами.
- Во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
- Избегать резких маневров на дороге.
Туман в Киеве 15 ноября / Фото "Главком"
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