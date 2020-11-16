Сильные туманы вечером 15 ноября накрыли большинство областей Украины. Непогода продержится как минимум до утра 16 ноября.

В Украине – непогода: речь идет о сильном тумане. Украинский гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности ("потенциально опасные погодные условия") в 18 областях Украины и городе Киев.

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Туман появился под вечер 15 ноября, продержится ночью и утром 16 ноября. Видимость – от 200 до 500 метров. Избегут ненастья Львовская, Волынская области, а также Восточная Украина.



Туман накрывает 18 областей Украины / Фото Укргидрометцентра

Специалисты рекомендуют при таких условиях водителям всех транспортных средств придерживаться таких советов:

Не двигаться слишком быстро.

Включить противотуманные фары (если они есть) вместе с ближним светом.

Ехать на безопасной дистанции с другими транспортными средствами.

Во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

Избегать резких маневров на дороге.



Туман в Киеве 15 ноября / Фото "Главком"