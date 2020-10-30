Президентская кампания в Соединенных Штатах может стать рекордной по количеству скандалов. Кандидат от демократов Джо Байден и республиканец Дональд Трамп имеют немало скелетов в шкафу, поэтому оба пытаются использовать несовершенство биографии конкурента в свою пользу.

О конфронтации между 2 претендентами на пост президента США – в материале 24 канала.

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Скандал в США вокруг Украины

Началом активной фазы борьбы между демократами и республиканцами можно назвать скандал вокруг якобы давления на президента Украины Владимира Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.

Тогда, в июле 2019 года, Трампа обвинили в попытке склонить новоизбранную украинскую власть к участию в американских предвыборных баталиях. Глава Белого дома попросил Зеленского начать расследование против сына своего оппонента Джо Байдена – Хантера – в обмен на военную и финансовую помощь.

Подробнее о выборах президента США – читайте в материалах 24 канала.

Демократы начали процедуру импичмента, даже проголосовали за это в нижней палате конгресса США в свою пользу. Однако процедура проходит также через Сенат, где у демократов банально не было большинства, а нужно было получить до 2 трети голосов.

Сенат не нашел вины Дональда Трампа в указанных статьях, и этим окончательным решением он полностью оправдан,

– пояснил председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Провальный импичмент поколебал позиции демократов, а республиканцы не прекратили подливать масла в огонь и продолжили компрометацию Джо Байдена через его сына.

Во время последних дебатов Трамп напомнил, что подозрительная активность Хантера Байдена была не только в Украине, а еще в Китае и даже России. Мол, Байден младший проводил подозрительные миллионные сделки в поднебесной, а жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова перевела ему почти 4 миллиона долларов.

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Также Трамп отметил пристрастие Хантера к наркотикам. "Мой сын, как и множество других людей, имел проблему с наркотиками, но он поборол это, он исправился и я горжусь им за это", – сказал Байден.

Рейтинг Трампа пострадал

Коронавирус с разрушительной силой ударил по всему миру, но больше всего пострадал рейтинг Дональда Трампа. Все экономические достижения, которыми так хвастался главный республиканец Соединенных Штатов, были разрушены неожиданной пандемией COVID-19.

Однако экономические потери – не единственная причина стремительного падения популярности среди избирателей. Дональд Трамп отнесся к проблеме очень скептически. В результате, штаты, председателями которых были республиканцы, провалили борьбу с коронавирусом. А сторонники демократов не оставляют возможности упрекнуть Трампа за колоссальное количество больных и смертей в стране.



Дональд Трамп / Фото radio-canada

"Это действительно грешно, когда мы не можем защитить своих людей, а тем временем президент постоянно называет это обманом, считает, что вирус исчезнет магическим образом", – отметила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Black Lives Matter

Протесты активистов Black Lives Matter задели 2 кандидатов. Сначала общество набросилось с обвинениями на Дональда Трампа, который пытался обуздать демонстрации жесткой силой. Трампа сразу же обвинили в расизме и авторитарных замашках.

Демократы вместе с Джо Байденом наоборот поддержали протестующих. Сначала это шло им на пользу. Но впоследствии политика демократических штатов, которые пытались ограничить влияние полицейских в городах, привела к потере контроля над толпой.

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Впоследствии начались погромы, поджоги и мародерство, что полностью нивелировало плюсы от либерализации демократов в глазах части населения и вернуло утраченные баллы Трампу.

"Мы выступаем за вмешательство правоохранителей. Посмотрите на города, которые руководятся демократами. Когда мы пришли в Сиэтл, в Чикаго. Только они услышали, что мы придем – подняли руки вверх и мы навели порядок в течение часа. Вы против применения правоохранителей, потому что боитесь потерять своих радикально левых сторонников", – сказал Трамп.

Что говорят социологи

Бесконечные нападки кандидатов друг на друга в соцсетях не закончатся, похоже, до самого дня выборов, назначенных на 3 ноября. Большинство соцопросов показывают значительное преимущество Джо Байдена, даже в классически республиканских штатах.



Джозеф Байден / Фото zdf

Впрочем, каким будет результат, точно не могут сказать даже эксперты. Опыт выборов 2016 года показал, что все может измениться в любой момент, и не исключено, что окончательный результат может удивить большую часть избирателей.