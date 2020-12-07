Предыдущий закон о лжи в декларации не был действенным, поэтому украинцы ничего не потеряли. В течение последних 6 лет вынесли лишь около 40 приговоров.

При этом большинство наказаний были штрафами и исправительными работами. Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук в эфире 24 канала.

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По его словам, статья о лжи в декларациях касается более 1 миллиона человек, поэтому все они рисковали понести уголовную ответственность.

Нам может нравиться или не нравиться решение КСУ, которое отменило предыдущую статью, но оно уже есть,

– заявил депутат.

Осадчук рассказал, что одной из задач депутатов было найти такую юридическую форму, чтобы новая статья за недостоверное декларирование "устояла в Конституционном Суде". Как он отметил, есть вероятность того, что люди, которые "завалили" ее до этого, попытаются сделать это снова.

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По словам нардепа, единственный вариант, который был у Верховной Рады, это либо провалить голосование вообще, либо найти хоть какое-то решение, чтобы восстановить уголовную ответственность.

"Драма была бы, если бы не приняли никакого решения, потому что в Украине никто бы не простил этого", – добавил Осадчук.

Также он отметил, что благодаря президенту процесс по восстановлению уголовной ответственности удалось ускорить.

Что этому предшествовало: коротко

Конституционный Суд 27 октября 2020 года отменил статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании.

Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект, который предусматривает восстановление ответственности за ложное декларирование. За это проголосовали 289 народных депутатов.

Дмитрий Разумков 7 декабря подписал закон о восстановлении уголовной ответственности. После этого документ передали на подпись президенту.

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