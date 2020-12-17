Премьер-министр Армении Никол Пашинян может сообщить о своей отставке 31 декабря – во время новогоднего обращения к гражданам. Уже больше месяца в стране продолжаются протесты с требованием, чтобы глава правительства покинул пост. Людей возмутило подписание соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое восприняли как капитуляцию.

В стране проведут внеочередные выборы, – СМИ

Сейчас в стране активно идет подготовка к реформе Избирательного кодекса, таким образом Армению ожидают новые парламентские выборы. Об этом пишет Aysor со ссылкой на издание "Грапарак"

К теме "Никол уходи": в Ереване третий день подряд продолжаются масштабные протесты-видео

Пашинян во время новогоднего послания 31 декабря объявит о своей отставке и проведении внеочередных парламентских выборов,

– пишет издание.

Ранее премьер-министр опровергал слухи о том, что прощается с должностью. Единственным условием для своей отставки Пашинян называл волеизъявление народа.

Протесты в Армении продолжаются еще с 10 ноября

Отметим, что еще с 10 ноября в Армении продолжаются акции протеста против соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Соглашение подписали представители Армении, Азербайджана и России.

Люди говорят, что, поставив подпись под документом, Пашинян предал интересы государства. Сам глава правительства уверяет, что другого выхода у него не было, так как продолжение войны грозило коллапсом региона.

Больше новостей о протестах, которые бушуют в Армении, можно прочитать здесь.