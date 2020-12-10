Премьера Армении Пашиняна забросали яйцами возле входа в парламент
Армянская оппозиция 10 ноября проводит акцию неповиновения возле здания парламента. Там проходит заседание правительства под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.
Пашиняна митингующие забросали яйцами. Об этом сообщает News.am.
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Детали протеста
- Протестующие продолжают требовать отставку Пашиняна.
- Тротуар возле здания парламента люди забросали монетками.
- Впоследствии участники пытались попасть в здание правительства.
- Кроме того, протестующие хотят организовать шествие.
- К зданию правительства стянули армянских силовиков.
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